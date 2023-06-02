Паулу Барбоза: «Скорее всего, летом Малком уедет в Европу»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита» этим летом.

«Нужно признать, что Малком провел очень сильный сезон в РПЛ. В этом году он показал, что является топ-футболистом. У него есть качество. Скорее всего, этим летом он уедет в Европу. Посмотрим, где он окажется в новом сезоне. Не нужно забывать, что предложение должно устраивать и «Зенит». Просто так его никто не отпустит», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что Малкомом интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Арсенал».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.