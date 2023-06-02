Романцев: «Я бы вообще не приглашал Йокановича — все успехи «Динамо» связаны с отечественными тренерами»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение Славиши Йокановича из «Динамо».
— Славишу Йокановича уволили за три тура до конца сезона — не стоило ли дать ему завершить чемпионат? Как бы в этой ситуации поступили вы на месте руководителя клуба?
— Начну с того, что я бы не стал приглашать Йокановича в «Динамо». Ни в коем случае не хочу поставить под сомнение его профессиональные качества. Просто никак не могу понять руководство легендарного клуба, все успехи которого были связаны с именами отечественных тренеров. И каких! Якушин, Качалин, Севидов, Бесков... Каждый из них — личность, эпоха! А теперь в команде один иностранец сменяет другого. Помнится, в «Динамо» мне довелось поработать вместе с еще только начинавшим осваивать профессию Андреем Кобелевым. Позднее он уже сам возглавил команду, с которой выиграл бронзовые медали. И только спустя 14 лет это повторил немец Сандро Шварц. А между этими двумя наградами «Динамо» — пустота.
Я не случайно завел разговор о тех, кто работает с российскими клубами. Не так давно кто-то с умным видом изрек, что в России нет тренерской школы. Глупость! Есть и всегда была! Вспомним имена таких гигантов, как Аркадьев, Качалин, Якушин, Маслов, Бесков, Лобановский. Их имена и по сей день уважаемы в мировом футбольном сообществе. Вспоминаю, как на семинаре в Нидерландах Рональд Куман сказал мне, что в Европе многие учатся работать по лекалам наших специалистов. И сейчас у нас есть интересные, ищущие тренеры — Семак, Карпин, Черчесов, Евсеев, Парфенов, Федотов, Юран. И я назвал еще не всех, кому можно, а главное, нужно доверять.
Что касается вопроса о том, когда надо было расставаться с Йокановичем, то это не столь важно. Ведь сезон-то все равно потерян. Да еще в год 100-летия. Я уж не говорю о деньгах, об обманутых надеждах болельщиков! Сейчас «Динамо» возглавил мало кому известный Павел Алпатов. И хочется верить, что сделано это не в аварийном порядке, а в расчете на будущее. Хотя не исключаю, что после 2:4 от «Локомотива» в кабинетах динамовского клуба снова начнут искать по международным связям очередного наставника-спасителя, — сказал Романцев.
Йоканович возглавлял бело-голубых с лета прошлого года. В мае «Динамо» объявило об увольнении 54-летнего сербского специалиста. До конца сезона обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.
После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9