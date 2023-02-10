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Паршивлюк о работе с Лаудрупом: «Он легко мог надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Микаэль Лаудруп.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с датчанином Микаэлем Лаудрупом в период выступлений за «Спартак».

— Карпин рассказывал мне, что если Эмери пахал, то Микаэль Лаудруп вообще не выкладывался, сразу после тренировок уезжал домой. Насколько это ощущали игроки? Важно ли им видеть, что тренер выжимает из себя сто процентов?

— Конечно, важно. Ты тогда не можешь сделать себе послабление, игроки видят это — и у самих не возникает мыслей расслабиться. А Лаудруп мне запомнился тем, что легко мог надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России. Причем я не застал его в качестве футболиста, просто понимал из прессы, что едет звезда футбола. Это что-то невообразимое, как он издевался над игроками на тренировках, как пробрасывал некоторым мяч между ног, а потом обратно! Даже в том чемпионате России, который был намного сильнее нынешнего, он в свои 44 точно не потерялся бы.

— Только вот игрок и тренер — несколько разные профессии.

— Согласен. Но понимания, почему у него как у тренера не получилось в «Спартаке», у меня не было. Это был 2008-й — начало 2009 года, я только незадолго до этого дебютировал. Для меня все эти тренерские перестановки были далеко. Так решило руководство.

Микаэль Лаудруп возглавлял «Спартак» с сентября 2008 года по апрель 2009 года.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка
Микаэль Лаудруп
Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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Паршивлюк вспомнил о работе с Эмери: «Он все разжевывал. Но нужной связи между ним и командой не было»
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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