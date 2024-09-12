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Сегодня, 13:58

Защитник «Зенита» Нино: «Против ЦСКА всегда были очень сложные игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в восьмом туре РПЛ.

«Я провел несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешел в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же», — цитирует Нино пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде встретится с ЦСКА в субботу, 14 сентября. Начало матча в 16.30 по московскому времени. Перед игрой сине-бело-голубые с 17 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (13 очков) идет пятым.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Нино (Зенит)
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4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
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 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
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8
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