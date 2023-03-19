В воскресенье, 19 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Торпедо».

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 очками, «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке с 7 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».