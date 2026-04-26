Боярский обратился к недоброжелателям «Зенита»: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос «СЭ» о критиках клуба.

— В прошлом сезоне вы обещали съесть шляпу, если «Зенит» возьмет титул. Будет ли в этот раз какая-то особая мотивация для футболистов с вашей стороны?

— Для любого спортсмена главная мотивация — победа в турнире. Они же люди творческие. Им не чужд спортивный азарт. Футболисты должны приложить все усилия, чтобы оправдать свое предназначение в жизни и, конечно же, поддержать Санкт-Петербург и своих болельщиков.

— То есть обещаний съесть головной убор точно не будет?

— Подождите! Готов сделать для «Зенита» очень многое, но я еще не потерял надежду.

В любом случае сниму перед командой шляпу за их игру. Но у «Зенита» есть очень много недоброжелателей, которые считают, что команда не показывает чемпионский футбол. Все больше людей вообще склоняются к «Краснодару». Верю, что чем сложнее соперник, тем лучше играет «Зенит».

— Почему, на ваш взгляд, у «Зенита» столько недоброжелателей?

— Конечно, понимаю. Это спорт: бывают взлеты и падения. Но скажу так: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Ранее «Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56).