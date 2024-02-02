«Пари НН» расторг контракт с нападающим Кротовым

«Пари НН» объявил об уходе нападающего Вячеслава Кротова.

Контракт с 30-летним игроком расторжен по соглашению сторон.

Форвард провел за нижегородцев 30 матчей и забил 2 гола. В первой половине сезона он на правах аренды выступал за «Аланию».