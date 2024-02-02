Орещук рассказал, что «Динамо» перевыполняет задачу на сезон

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что клуб на данный момент перевыполняет поставленную руководством задачу.

«Насколько я помню, задача у «Динамо» — быть в пятерке. Это поставленная руководством клуба задача. Они ее перевыполняют, поэтому у каждого свои задачи», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).