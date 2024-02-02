«Спартак» поздравил Карпина с 55-летием

«Спартак» в клубном Telegram-канале поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 55 лет.

«163 матча в футболке «Спартака». 161 матч как тренер красно-белых. С днем рождения, Валерий Георгиевич!» — сказано в сообщении клуба.

Карпин трижды становился чемпионом России в качестве игрока «Спартака», а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата как тренер красно-белых.