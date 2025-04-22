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Сегодня, 11:31

«Пари НН» примет решение об отзыве избитого Мухина из аренды после окончания больничного

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном отзыве футболиста Антона Мухина из аренды в клубе «Динамо» Владивосток.

— На выходных Александр Удальцов заявил, что Мухину продлили больничный, выпишут в начале недели.

— У него продлили больничный. Пока не выписали. Не берусь прогнозировать до какого числа. Все будет зависеть от физических возможностей, способностей. Поэтому больничный пока продлен.

— Когда будет приниматься решение об отзыве Мухина из аренды?

— По окончании больничного будет приниматься решение.

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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ЭСК РФС разберет два эпизода в матче между «Пари НН» и «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

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 9
Алексей Батраков

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Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

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