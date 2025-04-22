«Пари НН» примет решение об отзыве избитого Мухина из аренды после окончания больничного

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном отзыве футболиста Антона Мухина из аренды в клубе «Динамо» Владивосток.

— На выходных Александр Удальцов заявил, что Мухину продлили больничный, выпишут в начале недели.

— У него продлили больничный. Пока не выписали. Не берусь прогнозировать до какого числа. Все будет зависеть от физических возможностей, способностей. Поэтому больничный пока продлен.

— Когда будет приниматься решение об отзыве Мухина из аренды?

— По окончании больничного будет приниматься решение.

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил в своем Telegram-канале, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.