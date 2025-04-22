«Спартак» поздравил Карреру с 61-летием

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера Массимо Карреру с днем рождения. Во вторник, 22 апреля, итальянскому специалисту исполнился 61 год.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Затем он работал в АЕКе, «Бари» и «Асколи».