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Сегодня, 14:00

«Пари НН» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» начнется в 13.00 мск 24 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Сергей Юран и футболист Зе Турбо.
Сергей Юран (слева) и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» на своем поле в Нижнем Новгороде примет «Оренбург» в девятом туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Пари НН» — «Оренбург» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало — в 13.00 24 сентября.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Нижегородская команда под руководством тренера Сергея Юрана набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 11-й строчке с 8 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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