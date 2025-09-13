«Пари НН» — «Оренбург»: Игнатьев не реализовал пенальти на 89-й минуте

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев не смог реализовать пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Пари НН». Счет в игре по-прежнему 3:1 в пользу нижегородской команды.

Для 26-летнего футболиста это дебютный матч за оренбуржцев.

Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.