Волк — о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Рубином»: «Это их решение. Мне плевать»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1). Единственный гол в игре форвард казанцев Мирлинд Даку забил с пенальти.

— Придумали себе пенальти. Может, в этом плане были чуточку хуже. А так, равная игра была. Кому-то повезло больше, но это утешение для слабых.

— Как считаете, пенальти назначен справедливо?

— Я на эти решения вообще не обращаю внимания. Это их [судей] дело. Пусть сами принимают решения. Мне плевать.

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на пятое место в РПЛ. «Динамо» идет 11-м с 8 очками.