«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды

«Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. Также в ходе тренерской карьеры наставник работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.