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9 октября, 18:03

«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды

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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. Также в ходе тренерской карьеры наставник работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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