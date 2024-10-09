«Пари НН» объявил об уходе тренерского штаба Саши Илича

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«Пари НН» объявил об уходе тренерского штаба сербского специалиста Саши Илича.

Нижегородский клуб покинули тренеры Славиша Капланович, Младен Кашчелан и тренер по физподготовке Дарко Обрадович.

Ранее было объявило об отставке Илича. По данным издания Legalbet, новым главным тренером команды станет Виктор Гончаренко.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.