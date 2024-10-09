Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 18:48

Тарханов назвал Николсона средним футболистом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил уровень игры нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Не надо судить об успешности Шамара по паре матчей, посмотрим по сезону на его стабильность. Если Николсон и дальше так будет выступать, тогда можно сказать, что «Спартак» не ошибся. Николсона же хотели убрать из «Спартака», значит, плохо играл. Но он работает, показывает игру, в состав так просто не поставят. В прошлом сезоне он был в аренде, но и там он играл не так хорошо. Шамар — средний футболист, он себя так ярко не проявляет в разных клубах, наверное, середняк», — цитирует Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Шамар Николсон
Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Мирра Андреева проиграла сестре Эрике во втором круге турнира в Ухане
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Пальцев — о будущем: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» — это команды, в которые хотел бы перейти»
В агентстве защитника «Динамо» Махачкала Пальцева сообщили о предметном интересе клубов РПЛ к игроку
Спортивный директор «Пари НН» рассказал, что должен изменить Гончаренко
В «Пари НН» рассказали, почему решили пригласить Виктора Гончаренко
В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера
«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости