«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

«Пари НН» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо, Боселли.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.