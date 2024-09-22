«Спартак» — «Динамо»: Тюкавин сравнял счет в добавленное время

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«Динамо» сравняло счет в концовке дерби со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ — 2:2.

На 90+4-й минуте гол забил Константин Тюкавин, оформив дубль.