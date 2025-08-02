«Локомотив» обыграл «Пари НН» и одержал третью победу подряд на старте РПЛ

«Локомотив» победил «Пари НН» в гостевом матче 3-го тура чемпионата России — 3:2. Игра прошла в Грозном.

Счет на 29-й минуте открыл форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте полузащитник москвичей Алексей Батраков удвоил преимущество своей команды. Минуту спустя форвард «Пари НН» Вячеслав Грулев отыграл один мяч, еще через две минуты за «Локомотив» забил хавбек Сергей Пиняев. На 72-й минуте отличился нападающий нижегородцев Тьяго Весино.

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» 9 августа примет «Спартак». Нижегородцы 10 августа на выезде сыграют с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

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