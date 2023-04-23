«Пари НН» — «Крылья Советов»: Сулейманов сравнял счет в матче

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отметился голом в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Футболист реализовал пенальти на 36-й минуте. Это его 10-й гол в чемпионате России в этом сезоне.

Счет был открыт на 30-й минуте защитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанца.

Игра проходит в Нижнем Новгороде. Счет к 40-й минуте — 1:1.