«Пари НН» — «Крылья Советов»: Сулейманов сравнял счет в матче
Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отметился голом в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Футболист реализовал пенальти на 36-й минуте. Это его 10-й гол в чемпионате России в этом сезоне.
Счет был открыт на 30-й минуте защитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанца.
Игра проходит в Нижнем Новгороде. Счет к 40-й минуте — 1:1.
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|
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|45
|
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|
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|4
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|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
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|18-41
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|8
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|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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Локомотив
|21
|1
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