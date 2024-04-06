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Сегодня, 15:23

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

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«Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Каккоев, Боженов, Шнапцев, Шнапцев, Ермаков, Царукян, Кухарчук, Зе Турбо.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кастаньо Хиль, Олусегун, Дэвид, Виктор Са.

Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 16.30 мск.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».

Сергей Юран и&nbsp;Мурад Мусаев. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матч РПЛ
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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