Мостовой не смог назвать фаворита в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Очная встреча команд состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

«У меня нет фаворита в этом матче, исходя из того, что последние игры, а прежде всего последняя игра «Динамо» бездарно проиграло. «Спартак» тоже проиграл даже две последние игры. Поэтому нет фаворита, даже при том, что «Динамо» будет играть на своем поле», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Спартак» идет 6-м (32).