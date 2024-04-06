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Бышовец: «У Мостового есть шанс заиграть в Европе»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о дальнейшем будущем полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в петербургском клубе.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Мостовой перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 20 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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