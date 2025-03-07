«Пари НН» — «Краснодар»: правильность двух решений судьи вызвала сомнение — из-за качества телетрансляции

Правильность решений судейской бригады, принятых во втором тайме матча 20-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (0:3), невозможно подтвердить из-за невысокого качества телетрансляции.

Сначала много вопросов вызвал вердикт, вынесенный совместными усилиями судьи Владимира Москалева и ВАР Алексея Сухого. В итоге было определено, что голу Хуана Боселли, забитому на 69-й минуте, предшествовал фол Александра Кокшарова. Нападающий нижегородцев действительно сфолил? Посмотрите сами повторы и попробуйте дать однозначный ответ.

Еще труднее понять, соблюдена ли процедура выполнения пенальти на 90+4-й минуте. И дело не в действиях вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева. Он как раз ничего не нарушил при отражении удара.

А нужно оценить, что делал до удара Николая Калинского другой краснодарец — Диего Коста. На одном из повторов видно, что он заносит ногу над штрафной площадью, но где она оказывается до удара, ставит ли он ее на газон или нет, непонятно.

А ведь именно он первым успел к мячу, отбитому голкипером. Если Диего Коста наступил ногой на газон до удара — это нарушение. И тогда пенальти следовало повторить. Именно это очень долго проверяли видеоассистенты. Либо у них нашелся повтор, где четко видно, что краснодарец ничего не нарушил, либо такого повтора нет в природе. Раз так ВАР вмешаться не мог.