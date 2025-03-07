«Локомотив» — «Ахмат»: Батраков открыл счет

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отличился в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

19-летний россиянин забил гол на 17-й минуте и открыл счет в этой встрече. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.