Емерхонов рассказал, что медиафутбол интересует его больше РПЛ

Татарстанский биатлонист Евгений Емерхонов рассказал, что медиафутбол интересует его больше РПЛ.

«Чаще всего я смотрю медийную футбольную лигу, потому что она мне больше импонирует и нравится, чем профессиональный футбол. Там болею за 2Drots. За чемпионатом России не слежу. Было время, когда в Санкт-Петербурге ходил на «Зенит». Не помню, с кем он играл. Там атмосфера прикольная была, но в целом нет такого, что я за кого-то болею», — цитирует Емерхонова Metaratings.ru.

24-летний биатлонист в сезоне-2023/24 Кубка России по биатлону занял 4-е место в масс-старте на этапе в Ижевске.