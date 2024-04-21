«Пари НН» — «Динамо»: гости ведут в счете после первого тайма

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«Динамо» обыгрывает «Пари НН» по итогам первого тайма матча 25-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На 44-й минуте преимущество увеличил Даниил Фомин. В обоих эпизодах футболистам ассистировал Хорхе Карраскаль.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».