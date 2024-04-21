«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ в воскресенье, 21 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Команда Сергея Семака набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. Оренбургский клуб с 26 баллами занимает 12-ю строчку премьер-лиги.

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