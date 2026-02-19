«Пари НН» арендовал защитника «Зенита» Кирша

«Зенит» объявил о прекращении аренды защитника Ильи Кирша в новороссийском «Черноморце».

21-летний уроженец Владивостока продолжит сезон-2025/26 в «Пари НН». В нижегородском клубе уточнили, что у него будет приоритетное право выкупа спортивных прав на игрока.

За «Черноморец» Кирш играл с июля 2025 года. В 17 матчах он не отметился результативными действиями. Также у защитника есть опыт игры в РПЛ за «Ростов» и махачкалинское «Динамо». За молодежную сборную России он в девяти матчах забил один гол.

Контракт Кирша с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 450 тысяч евро.