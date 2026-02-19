Сычев: «Хотелось бы, чтобы легионеры учили русский, разговаривали с болельщиками на одном языке»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о русском языке.

— Матвей Сафонов стал первым номером в «ПСЖ» — и уже вовсю дает интервью на французском. Как вам его прогресс?

— Браво, молодец! Но язык — это основа при переезде в другую страну. Поэтому у Матвея и все получается, он чувствует уверенность, понимает тренера, партнеров. Все взаимосвязано. Заслуживает только похвалы.

— У многих россиян за рубежом возникает проблема языкового барьера. Как было у вас в «Марселе»?

— Я знал английский до отъезда — проблем не возникало. У меня всегда была тяга к языкам, легко давались. Так что через месяц после перехода уже говорил на французском. И до сих пор его не забыл. Намного проще общаться, когда знаешь языки, тогда к тебе в новой стране и отношение другое. Для легионеров это важная составляющая.

Хотелось бы, чтобы у нас легионеры тоже учили русский, разговаривали с болельщиками на одном языке, понимали культуру. Тогда и относиться к ним будут не как к наемникам, которые приехали заработать и потом вернуться на родину.