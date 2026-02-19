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Сычев: «Хотелось бы, чтобы легионеры учили русский, разговаривали с болельщиками на одном языке»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о русском языке.

— Матвей Сафонов стал первым номером в «ПСЖ» — и уже вовсю дает интервью на французском. Как вам его прогресс?

— Браво, молодец! Но язык — это основа при переезде в другую страну. Поэтому у Матвея и все получается, он чувствует уверенность, понимает тренера, партнеров. Все взаимосвязано. Заслуживает только похвалы.

— У многих россиян за рубежом возникает проблема языкового барьера. Как было у вас в «Марселе»?

— Я знал английский до отъезда — проблем не возникало. У меня всегда была тяга к языкам, легко давались. Так что через месяц после перехода уже говорил на французском. И до сих пор его не забыл. Намного проще общаться, когда знаешь языки, тогда к тебе в новой стране и отношение другое. Для легионеров это важная составляющая.

Хотелось бы, чтобы у нас легионеры тоже учили русский, разговаривали с болельщиками на одном языке, понимали культуру. Тогда и относиться к ним будут не как к наемникам, которые приехали заработать и потом вернуться на родину.

Франсиско Лима и&nbsp;Дмитрий Сычев в&nbsp;Матче звезд ФИФА.«Теперь Каннаваро, Баджо и Тотти знают про Омск!» Сычев — о Матче звезд ФИФА, Сафонове и возвращении России

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Дмитрий Сычев
Футбол
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«Пари НН» арендовал защитника «Зенита» Кирша
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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