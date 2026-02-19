Сычев рассказал, что ему пришлось переехать из Марселя из-за популярности: «Узнают даже в парике»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал об игре во Франции.

Россиянин выступал за «Марсель» в 2003-2004 годах.

— Самая запоминающаяся история из Франции?

— В целом все было органично. Единственное, в Марселе такое внимание к футболу, что тяжело было даже в магазин выйти. Идешь за продуктами — в итоге минут 20-30 фотографируешься, только потом выбираешь себе еду. Дикий ажиотаж! Но это приятно — понимаешь, как серьезно люди переживают. Однако жить в таком ритме тяжеловато. Из-за этого мне, например, пришлось переехать за город.

— А в городе надевали маску, чтобы не узнавали?

— Не помогает. Болельщики узнают хоть в парике, хоть в капюшоне с очками.