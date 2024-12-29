Парфенов считает Цымбаларя одним из лучших футболистов в истории чемпионата России

Экс-главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о шестикратном чемпионе России по футболу в составе «Спартака» Илье Цымбаларе.

«Нужно сохранять память о великом мастере. Подобные мероприятия как раз этому способствуют. Самое важное, что он объединял в себе уникальный талант с выдающимися человеческими качествами. Я бы вообще назвал его одним из лучших футболистов в истории чемпионатов России», — заявил Парфенов RT.

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.