Парфенов рассказал о психологических проблемах игроков «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:1).
«Двоякое впечатление, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — То что не победили, это оставило самый большой осадок. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Но дальше сработала психология, которая довлеет. Очков не так много, как хотелось бы. Испугались, что можем выиграть.
Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот, оказывать больше давления. Низко сели в оборону.
Создали достаточно голевых моментов. Но не хватило чуть-чуть. Много травмированных, не хватило свежей крови этой.
Пауза пойдет на пользу. Нужно всем сплотиться и пахать. Другого пути нет».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.