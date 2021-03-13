Гончаренко: «Достаточно странная игра»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) подвел итоги встречи.
— Достаточно странная игра. Только когда начали проигрывать, мы сбросили оковы, — отметил Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Особенно неплохо провели последние 20 минут.
В нашем чемпионате сейчас разница между победой и поражением минимальная. Вопрос в том, когда и куда качнется этот маятник — в сторону победы или поражения.
Конечно, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться, а соперник стал тянуть время. В концовке, тем не менее, должны были сыграть вничью.
Только в конце мы нашли то сочетание игроков, которое нужно было. Это пришло через перестроение после ухода с поля Фернандеса.
Методология
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