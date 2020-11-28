Парфенов: «Каждый день стараюсь внести что-то новое в игру «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 16-го тура против «Зенита» рассказал, как пытается изменить игру команды. Специалист возглавил тульский клуб 2 ноября.
— Об этом не задумываешься, стараешься каждый день внести что-то свое, новое, — сказал в эфире «Матч ТВ» Парфенов. — Единственное, этот процесс идет по ходу чемпионата, у нас каждый матч отсутствует достаточно большая группа футболистов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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