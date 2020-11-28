РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Парфенов: «Каждый день стараюсь внести что-то новое в игру «Арсенала»

13:59
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 16-го тура против «Зенита» рассказал, как пытается изменить игру команды. Специалист возглавил тульский клуб 2 ноября.

— Об этом не задумываешься, стараешься каждый день внести что-то свое, новое, — сказал в эфире «Матч ТВ» Парфенов. — Единственное, этот процесс идет по ходу чемпионата, у нас каждый матч отсутствует достаточно большая группа футболистов.

Арсенал Т — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир