Ваноли рассказал о травме защитника «Спартака» Айртона

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после завершения матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» рассказал о состоянии защитника Айртона. Бразилец был заменен после первого тайма из-за травмы.

«Насколько я видел, травма у Айртона достаточно серьезная. Но мы вернемся в Москву, проведем обследование и поймем тяжесть травмы», — отметил тренер.

В конце первого тайма в результате стыка с игроком хозяев Кириллом Гоцуком защитник красно-белых Айртон получил травму. Арбитр матча Сергей Иванов не увидел нарушения правил в эпизоде.