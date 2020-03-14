Панюков получил подарки от персональных болельщиков из Санкт-Петербурга перед матчем с «Зенитом»
13:19
Нападающий «Урала» Андрей Панюков получил подарки от персональных болельщиков из Санкт-Петербурга перед матчем 22-го тура РПЛ с «Зенитом», об этом сообщается в официальном Twitter уральского клуба.
Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня 14 марта в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Подарки Андрею Панюкову от личных поклонников из Санкт-Петербурга ?? pic.twitter.com/ziqpqU7HXa— ФК Урал (@FCURAL) March 14, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи