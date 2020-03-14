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Панюков получил подарки от персональных болельщиков из Санкт-Петербурга перед матчем с «Зенитом»

13:19
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков получил подарки от персональных болельщиков из Санкт-Петербурга перед матчем 22-го тура РПЛ с «Зенитом», об этом сообщается в официальном Twitter уральского клуба.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня 14 марта в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Зенит — Урал

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