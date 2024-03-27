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Сегодня, 11:15

Панченко назвал лучшего нападающего РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Ивана Сергеева недооцененным нападающим.

— Давайте поговорим о нынешних нападающих РПЛ. Кассьерра выиграет гонку бомбардиров?

— Да, похоже, конкурентов у него нет. Думаю, никто зенитовца уже не достанет. Вот только жалко, что Сергеев получает мало игрового времени.

— Недооцененный игрок?

— Вы же видели его статистику. 17 неполных матчей, выходит, как правило, на замену. А в активе шесть голов, два результативных паса. Он мне меня чем-то напоминает. Жалею, что вовремя не подошел к нему, когда он начинал свой футбольный путь в «Строгино», не стал его агентом. У Ивана есть все качества для сильного форварда.

— А кого назовете сейчас лучшим нападающим в РПЛ?

— Кордобу. Причем с отрывом. У него нет слабых мест. Практически идеальный форвард. На второе место поставлю Тюкавина.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

Джон Кордоба
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
РПЛ
Виктор Панченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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