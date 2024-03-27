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Сегодня, 11:30

Панченко: «Зачем сравнивать Тюкавина и Кокорина? Один пахарь, другой кайфовал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что Константин Тюкавин добьется в футболе большего, чем Александр Кокорин.

— А можете Тюкавина сравнить по таланту с Кокориным?

— Кокорин был талантливее. Но ведь на голом таланте далеко не уедешь. Так что зачем их сопоставлять? Бессмысленно! Тюкавин сам себя сделал, сам всего добивается.

— А Кокорин?

— Когда я пришел в «Динамо» на должность спортивного директора, говорил Кокорину: «Давай уже определись. Ты — талант, тебе все в уши поют про это. Но ты полюби футбол, а не люби себя в футболе!» Вот Смолов прошел через аренды, закалился, стал совсем другим футболистом. У него было стремление расти. Кокорин же особо никуда не хотел двигаться. Его и так все устраивало. Кайфовал... Да, Александр здорово, на скорости принимал мяч. Играл в касание. Вопросов нет. Но тот же Тюкавин, в отличие от него, пахарь. Разные футболисты.

— Думаете, Тюкавин достигнет в футболе большего, чем Кокорин?

— Да. Костя знает, чего он хочет. У него четкая цель. Сейчас, как я понимаю, он уже основной нападающий сборной. Причем заслуженно. Валерий Георгич Карпин будет делать на него ставку в дальнейшем.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
Александр Кокорин
Виктор Панченко
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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