Марио Митай: «Думал, русские — суровые, жесткие мужики, которые всегда молчат»

Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о первых впечатлениях от России.

«Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России. Русские — очень душевный, дружелюбный народ. Просто к ним нужно найти подход, дать понять, что ты свой парень. Москва сразу понравилась, великолепный город. Лучше многих других европейских столиц. В Москве самые вкусные рестораны, в которых я когда-либо бывал. Мои любимые — Azur by Erdal и Bluefin», — приводит слова Митая Sport24.

20-летний защитник перешел в «Локомотив» летом 2022 года из афинского АЕКа. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Митай сыграл за железнодорожников 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.