Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:59

Источник: «Палмейрас» хочет купить Клаудиньо у «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Палмейрас» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

По данным источника, бразильский клуб рассматривает возможность покупки 26-летнего бразильца этим летом. Сообщается, что российский клуб согласится отпустить футболиста только в том случае, если получит предложение в размере 20 миллионов евро или выше.

На данный момент «Палмейрас» еще не вступал в переговоры с «Зенитом». В бразильской команде ждут, какое решение клуб из Санкт-Петербурга примет по поводу будущего игрока и готов начать обсуждение трансфера в только в случае, если хавбек выразит желание вернуться на родину.

Как утверждает издание, «Палмейрас» уже пытался подписать Клаудиньо в зимнее трансферное окно, но «Зенит» запросил 20 миллионов евро, в то время как бразильский клуб был готов заплатить лишь половину от этой суммы.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 29 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Динамо» представили нового главного тренера
Матч с Камеруном — топ-вариант для сборной России. Он точно лучше поездки на турнир в Азию
МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России
Слепаков и Варламов подали иск к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента
Эксперт предупредил о мести телефонных мошенников неудавшимся жертвам
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Бывший защитник «Крыльев Советов» Таранов надеется, что команда сохранит место в РПЛ
Семшов: «Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место»
Чалов о своей связке с Обляковым: «В жизни мы тоже хорошие друзья, помогаем друг другу»
Мирзов: «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ"
Агент Мендеса заявил, что Виктор понимает важность дерби против «Спартака»
В «Спартаке» рассказали, за счет чего планируют выйти в лидеры Москвы по посещаемости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов: «Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место»

Малафеев о роли Аршавина в «Зените»: «Мог стоять полматча, а потом принять ключевое решение»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости