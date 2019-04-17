Пак дает показания в суде по делу Кокорина и Мамаева на основании своих записей

Чиновник Минпромторга Денис Пак начал давать показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года, перед этим от компании у ночного клуба "Эгоист" пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– В связи с чем не могли найти столик (для того, чтобы пересесть от компании)? – вопрос адвоката чиновника Шатихиной.

– В связи со скоротечностью событий.

– Вы используете записки сейчас? – вопрос адвоката Ромашова.

– Я использую свои записи.

– Вы просили пересадить до вербального общения? – вопрос адвоката Прилипко.

– У меня вообще не было общения.

– Были свободные места?

– Не могу это оценивать. По моему мнению, насколько я видел, по пути следования к столику все места были заняты.

– Но на видеозаписи видно, что зал был практически свободен. Мы допрашивали официантов, и они говорили, что вы их об этом не просили.

Прокурор: – Возражаю! Официанты говорили, что просьба такая была.

Судья: – Кто-то говорил, что была, а кто-то – нет…

Прилипко препирается с Паком: – Отвечайте на поставленный вопрос!

Пак: – Я вас не перебивал.

– Вы решили ответить за всех кафе. Меня интересует, как свидетели реагировали на эту компанию? – вопрос Прилипко.

– Ко мне они не обращались.

– На ваших глазах кто-то из других посетителей кафе делал замечание?

– Речь идет о нарушении общественных норм, правил, принятых в обществе. Ответ на ваш вопрос: я не видел.

– Недовольство других людей? В любой форме?

– Я видел, что какие-то люди неодобрительно смотрели на поведение компании. (Александр Рогулев)

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