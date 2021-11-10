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«Локомотив» поздравил Овчинникова с 51-летием и вспомнил его сэйв в серии пенальти Суперкубка России с ЦСКА

11:10
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«Локомотив» поздравил с днем рождения бывшего вратаря команды Сергея Овчинникова.

Сегодня, 10 ноября экс-голкиперу железнодорожников исполняется 51 год.

Клуб выложил в своем официальном Twitter видео, в котором Овчинников отбивает удар Дейвидаса Шембераса в финале первого Суперкубка России и приносит «Локомотиву» победу.

Овчинников выступал за «Локомотив» с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе команды он дважды стал чемпионом России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Иван Торопцев все материалы автора

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