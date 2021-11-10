«Локомотив» поздравил Овчинникова с 51-летием и вспомнил его сэйв в серии пенальти Суперкубка России с ЦСКА
«Локомотив» поздравил с днем рождения бывшего вратаря команды Сергея Овчинникова.
Сегодня, 10 ноября экс-голкиперу железнодорожников исполняется 51 год.
Клуб выложил в своем официальном Twitter видео, в котором Овчинников отбивает удар Дейвидаса Шембераса в финале первого Суперкубка России и приносит «Локомотиву» победу.
Сейв Сергея Овчинникова в первом розыгрыше Суперкубка России ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 10, 2021
В серии пенальти Овчинников отразил 4 удара! ??
Последним «с точки» бил Шемберас — Овчинников угадал направление мяча и отразил удар! «Локомотив» — первый обладатель трофея! ?
С днём рождения, Босс! ??? pic.twitter.com/0XjpX4kJb6
Овчинников выступал за «Локомотив» с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе команды он дважды стал чемпионом России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю