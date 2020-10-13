Оздоев считает, что Антон Миранчук не уступает в мастерстве Алексею

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко оценил уровень игры хавбека «Локомотива» Антона Миранчука. По мнению партнера по сборной России, Антон Миранчук не уступает в мастерстве своему брату Алексею, который этим летом перешел в «Аталанту».

— Антон всегда был мастером своего дела. Они оба очень одаренные, технически оснащены, выполняют большой объем работы, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — Я бы сказал, что Антоха наравне с Лехой лидер «Локомотива». Просто какой-то отрезок времени Тохе не удался из-за постоянных травм. То голеностоп, то рецидив, и в этом плане ему не везло. Сейчас он набрал оптимальные кондиции и делает результат.