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Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения от российских клубов прошлым летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что не собирался продолжать карьеру в России после того, как покинул «Зенит» минувшим летом.

«Шансы были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез. Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из «Зенита» не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, в июле 2022 года 30-летний россиянин покинул клуб по истечении контракта и перешел в «Фатих Карагюмрюк», в составе которого провел 12 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Контракт Оздоева с турецким клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-ozdoyev-ne-rassmatrival-predlozheniya-iz-rossii-vseryez-ya-igral-v-luchshem-klube-strany-i-mog-v-nem-ostatsya
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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