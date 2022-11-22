Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:44

Норманн не сможет сыграть за «Динамо» до конца года из-за травмы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.

Футболист не успеет восстановиться от повреждения плеча, которое он получил 8 октября в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

«Динамо» в 2022 году осталось провести два матча в рамках Кубка России: против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября).

Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что происходит с реками в Ингушетии
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Защитник ЦСКА Лукин: «Сделаем все возможное, чтобы занять место, на котором должны находиться»
Президент «Урала» Иванов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Смолов рискует пропустить матчи с «Ахматом» и «Оренбургом»
Песьяков о травме: «Отскочил, попробую сыграть 27 ноября в Кубке»
Карпукас рассказал о настрое «Локомотива» на ближайшие матчи Кубка России
Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Локомотив»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Петржела: «Для «Зенита» международный товарищеский матч против «Црвены Звезды» — это хорошо»
Агент форварда сборной США Веа заявил, что игрок не планирует переходить в «Зенит»
Источник: «Сочи» договорился с Гараниным о расторжении контракта 23 ноября
Захарян является одной из приоритетных целей «Челси». Его могут подписать в январе
Агент Сычевого: «Будто Володя рвется в «Црвену»
«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего БАТЭ из-за высокой цены
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оздоев рассказал, что не рассматривал всерьез предложения от российских клубов прошлым летом

Представитель Зорина сообщил о переговорах со «Спартаком» по новому контракту
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости