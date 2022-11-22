Норманн не сможет сыграть за «Динамо» до конца года из-за травмы

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.

Футболист не успеет восстановиться от повреждения плеча, которое он получил 8 октября в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

«Динамо» в 2022 году осталось провести два матча в рамках Кубка России: против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября).