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Агент Юри Алберто опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего Юри Алберто опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в «Зенит».

21-летний бразилец выступает за «Коринтианс» на правах аренды из петербуржского клуба с июля нынешнего года.

«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — приводит «РБ Спорт» слова Кюри.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-alberto-nepravda-chto-yuri-ne-hochet-vozvrashhat-sya-v-zenit/
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ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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