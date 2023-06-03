Озбилиз считает, что Абаскалю нужно остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи завершат сезон-2022/23 РПЛ на третьем месте, а в следующем сезоне должны бороться за трофеи.

«Спартак» — это клуб, который каждый год стремится к чемпионству, и видно, что Абаскаль тоже этого хочет. В этом сезоне, скорее всего, будет бронза, но думаю, что испанцу стоит остаться в России и бороться за трофеи в следующем сезоне", — приводит слова Озбилиза Sport24.

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Самарцы ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ, а москвичи еще претендуют на серебро. Начало матча — в 17:00 мск.