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Сегодня, 12:06

Озбилиз считает, что Абаскалю нужно остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи завершат сезон-2022/23 РПЛ на третьем месте, а в следующем сезоне должны бороться за трофеи.

«Спартак» — это клуб, который каждый год стремится к чемпионству, и видно, что Абаскаль тоже этого хочет. В этом сезоне, скорее всего, будет бронза, но думаю, что испанцу стоит остаться в России и бороться за трофеи в следующем сезоне", — приводит слова Озбилиза Sport24.

В последнем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Самарцы ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ, а москвичи еще претендуют на серебро. Начало матча — в 17:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-ozbiliz-v-etom-sezone-u-spartaka-skoreye-vsego-budet-bronza-no-abaskalyu-nuzhno-ostatsya-i-borotsya-za-trofei
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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