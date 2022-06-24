Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо»
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 24 июня.
25 июня 36-летний хоккеист сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».
Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпиталз». Он воспитанник московского «Динамо».
В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).
Источник: https://t.me/fcdynamo/7124
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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