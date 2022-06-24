Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 24 июня.

25 июня 36-летний хоккеист сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпиталз». Он воспитанник московского «Динамо».

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).