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Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо»

Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подписал контракт на один матч с футбольным «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 24 июня.

25 июня 36-летний хоккеист сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпиталз». Он воспитанник московского «Динамо».

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Источник: https://t.me/fcdynamo/7124
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